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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: نحن على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
05-01-2024 | 15:54
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