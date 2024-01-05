Advertisement

أخبار عاجلة

ترمب: ما كنا لنشهد حرب أوكرانيا والهجوم على إسرائيل والتضحم لو كنت في السلطة

Lebanon 24
05-01-2024 | 18:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: السلطات سترحل مئات من عرب إسرائيل وسكان القدس المدانين بالإرهاب إلى السلطة الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
06/01/2024 02:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل قد توافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة بعد انتهاء الحرب
lebanon 24
06/01/2024 02:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب حل مجلس الحرب فورا وحان الوقت لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة (الجزيرة)
lebanon 24
06/01/2024 02:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتفقان على آلية لتلقي السلطة الأموال التي تحتجزها إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
06/01/2024 02:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:22 | 2024-01-05
19:20 | 2024-01-05
19:18 | 2024-01-05
19:17 | 2024-01-05
18:52 | 2024-01-05
18:47 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24