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15 شهيداً على الأقل إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزلين في دير البلح وخانيونس

Lebanon 24
05-01-2024 | 19:17
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