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الحكومة التشادية: ننفي بشكل قاطع ادعاءات بثتها قناة إسرائيلية بشأن محادثات جارية مع إسرائيل لاستقبال فلسطينيين مهجرين من غزة

Lebanon 24
05-01-2024 | 19:20
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