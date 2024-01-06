Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يغلق مزيدا من الطرق شمالا خشية رشقات صاروخية إضافية من لبنان (الحدث)

Lebanon 24
06-01-2024 | 02:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه منطقة جبل ميرون في إسرائيل
lebanon 24
06/01/2024 11:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف فوسفورية على مواقع لبنانية (الحدث)
lebanon 24
06/01/2024 11:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق صفارات الإنذار في "الجليل الأعلى" قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل طائرة بدون طيار (إذاعة الجيش الإسرائيلي)
lebanon 24
06/01/2024 11:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان وسقطتا في مناطق مفتوحة
lebanon 24
06/01/2024 11:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:57 | 2024-01-06
03:57 | 2024-01-06
03:33 | 2024-01-06
03:29 | 2024-01-06
03:19 | 2024-01-06
03:14 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24