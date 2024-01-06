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أخبار عاجلة
"لبنان 24": مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف الآن منطقة الرويسة على اطراف بلدة حولا
Lebanon 24
06-01-2024
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