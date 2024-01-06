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الرئيس ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في دارته في بيروت

Lebanon 24
06-01-2024 | 03:57
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