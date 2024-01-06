Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: يجب وقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة لأهالي قطاع غزة

Lebanon 24
06-01-2024 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي يستعرض مع غوتيريس جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة ووصول كميات كافية من المساعدات الإنسانية للقطاع (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/01/2024 14:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير قطر شدد على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات للقطاع (الجزيرة)
lebanon 24
06/01/2024 14:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نستنكر ما يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية على يد إسرائيل وندعو إلى وقف نهائي لإطلاق النار تمهيداً لبدء مفاوضات على قاعدة حل الدولتين
lebanon 24
06/01/2024 14:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: نزوح 150 ألف طفل في ولاية الجزيرة السودانية وانقطاع المساعدات الإنسانية العاجلة عنهم (الشرق)
lebanon 24
06/01/2024 14:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:54 | 2024-01-06
07:50 | 2024-01-06
07:49 | 2024-01-06
07:48 | 2024-01-06
07:46 | 2024-01-06
07:44 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24