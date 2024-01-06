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أخبار عاجلة
الأونروا: يجب وقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة لأهالي قطاع غزة
Lebanon 24
06-01-2024
|
04:53
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