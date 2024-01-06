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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22.722 شهيدا و58.166 مصابا (الجزيرة)

Lebanon 24
06-01-2024 | 05:07
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