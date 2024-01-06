Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي خلال استقباله جوزيب بوريل: لوجوب حل ملف النازحين السوريين عبر دعمهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة

Lebanon 24
06-01-2024 | 06:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في دارته في بيروت
lebanon 24
06/01/2024 14:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إقتصاد لبنان يرزحُ تحت أعباء هائلة من بينها ضغط وجود ملايين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين
lebanon 24
06/01/2024 14:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بعد إجتماعه مع فيليبو غراندي: مفوضية الامم المتّحدة لشؤون اللاجئين سلمت الأمن العام اللبناني كامل الداتا المتعلقة بالنازحين السوريين
lebanon 24
06/01/2024 14:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى غراندي: الأمن العام تسلّم كامل الداتا المتعلقة بالنازحين السوريين
lebanon 24
06/01/2024 14:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:57 | 2024-01-06
07:54 | 2024-01-06
07:50 | 2024-01-06
07:49 | 2024-01-06
07:48 | 2024-01-06
07:46 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24