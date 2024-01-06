Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نحنُ طلاب سلام لا دعاة حرب ونتطلع إلى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصّدد

Lebanon 24
06-01-2024 | 06:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن أوضح للرئيس الصيني أن واشنطن تدفع لتحقيق السلام والاستقرار في تايوان
lebanon 24
06/01/2024 14:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ما يهمُّني هو أن يبقى لبنان بعيداً عن الحرب ونتطلع دائماً إلى الاستقرار
lebanon 24
06/01/2024 14:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تؤكد دعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
06/01/2024 14:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل بوريل: لسنا دعاة حرب ونحذر من تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان
lebanon 24
06/01/2024 14:59:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:57 | 2024-01-06
07:54 | 2024-01-06
07:50 | 2024-01-06
07:49 | 2024-01-06
07:48 | 2024-01-06
07:46 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24