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ميقاتي: أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى إنفجارٍ شامل ولبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701
Lebanon 24
06-01-2024
|
06:11
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