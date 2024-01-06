Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى إنفجارٍ شامل ولبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701

Lebanon 24
06-01-2024 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي استقبل بوريل: لسنا دعاة حرب ونحذر من تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان
lebanon 24
06/01/2024 14:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان ملتزم قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701 والذي يُسأل عن خرقه وتجاوزه هي اسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا
lebanon 24
06/01/2024 14:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لكاميرون: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان واستمرار الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب قد يؤدي الى تدهور الاوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل
lebanon 24
06/01/2024 14:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تحدثنا عن الوضع في الجنوب وشرحنا لصاحب الغبطة ما تمر به المنطقة وكان تأكيد على ان الحل في الجنوب موجود بتنفيذ القرارات الدولية من الهدنة الى القرار 1701 شرط ان يلتزم العدو الاسرائيلي بها
lebanon 24
06/01/2024 14:59:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:57 | 2024-01-06
07:54 | 2024-01-06
07:50 | 2024-01-06
07:49 | 2024-01-06
07:48 | 2024-01-06
07:46 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24