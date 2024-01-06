ميقاتي: التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها

Lebanon 24