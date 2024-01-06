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ميقاتي: التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها

Lebanon 24
06-01-2024 | 06:12
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