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وزيرا خارجية مصر وفرنسا: نحذر من مخاطر سيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة (الشرق)

Lebanon 24
06-01-2024 | 07:06
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