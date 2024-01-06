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وزير الخارجية المصري سامح شكرى يؤكد لنظيرته الفرنسية رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-01-2024 | 07:22
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