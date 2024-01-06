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الجيش الأردني: قتلنا عددا من مهربي المخدرات والأسلحة الذين حاولوا عبور الحدود من سوريا (الشرق)

Lebanon 24
06-01-2024 | 07:32
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