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بو حبيب: أكّدت بأن الحل السياسي وحده الكفيل بوضع حد لعقود من حلقة العنف الطويلة وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
06-01-2024 | 07:37
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