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هآرتس: عائلات إسرائيليين لقوا حتفهم في 7 تشرين الأول يطالبون بإجراء تحقيق بشأن تورط الجيش الإسرائيلي بقتل أبنائهم (الشرق)

Lebanon 24
06-01-2024 | 08:28
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