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بيانات البنك الدولي: الصين خفضت نهاية عام 2022 القروض الممنوحة للدول النامية للمرة الأولى منذ 20 عاما (الشرق)

Lebanon 24
06-01-2024 | 09:23
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