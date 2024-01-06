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انفجار يهز خان يونس جنوب قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد الأبراج السكنية فيها (الشرق)

Lebanon 24
06-01-2024 | 09:57
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