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وزارة الدفاع الدنماركية: سنؤجل تسليم أول دفعة من مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا لمدة تصل إلى ستة أشهر (الشرق)

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:15
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