Advertisement

أخبار عاجلة

3 غارات على المنطقة ما بين القليلة والمعلية

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات معادية استهدفت الشارع العام المؤدي إلى بلدة القليلة أدت إلى تضرر عدد من السيارات (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
07/01/2024 06:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين ابل السقي والخيام
lebanon 24
07/01/2024 06:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن لبنان الذي يستضيف آلاف الاخوة الفلسطينيين ودفع أثماناً باهظة دفاعا عن القضية الفلسطينية ويتشاطر مع الاخوة الفلسطينيين الامكانات القليلة المتاحة لديه ينادي بأولوية العمل على حل هذا الصراع لكونه مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة
lebanon 24
07/01/2024 06:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يحذر من تصعيد سيقود المنطقة الى تفجير شامل.. ولقاء لافت لبوريل مع "حزب الله"
lebanon 24
07/01/2024 06:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2024-01-06
16:46 | 2024-01-06
16:20 | 2024-01-06
16:10 | 2024-01-06
15:50 | 2024-01-06
15:29 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24