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صحة غزة: قصف إسرائيلي على مدنيين عند مفرق السرايا غرب مدينة غزة يقتل ويجرح العشرات (الشرق)

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:19
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