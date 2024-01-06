Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع أردوغان الوضع في غزة وأولويات الأمن الأوروبي (الجزيرة)

Lebanon 24
06-01-2024 | 10:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن أكد بزيارته لتركيا الحاجة للعمل لسلام إقليمي يضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"ان بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية: زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن ونظيرته الفرنسية ناقشا أهمية اتخاذ تدابير لمنع اتساع نطاق الصراع في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوضع في مجلس الأمن مقلق وهو عاجز عن القيام بواجباته على أفضل وجه في المراحل الحساسة (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:24:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2024-01-06
16:46 | 2024-01-06
16:20 | 2024-01-06
16:10 | 2024-01-06
15:50 | 2024-01-06
15:29 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24