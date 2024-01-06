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القناة 13 الإسرائيلية: رسالة من 169 قائدا عسكريا سابقا عبروا عن دعمهم لرئيس الأركان وسط هجمات بعض الوزراء (الجزيرة)

Lebanon 24
06-01-2024 | 11:03
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