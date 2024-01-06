Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: نريد ضمان حرية الملاحة حسب القوانين الدولية (الجزيرة)

Lebanon 24
06-01-2024 | 12:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنظمة البحرية الدولية: اتجاه السفن إلى جنوب إفريقيا ومنها إلى أوروبا والعالم ساهم في رفع تكاليف النقل البحري (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن وكاميرون يبحثان دعم الملاحة الدولية.. والأحداث تتوالى في البحر الأحمر
lebanon 24
07/01/2024 06:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة بالبيت الأبيض: نراقب الوضع عن كثب في البحر الأحمر ونتحدث مع شركات الشحن ودول المنطقة لضمان حرية الملاحة (رويترز)
lebanon 24
07/01/2024 06:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد باتصال مع رئيسة لجنة الصليب الأحمر الدولية على الاستجابة الإنسانية للنزاع بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2024-01-06
16:46 | 2024-01-06
16:20 | 2024-01-06
16:10 | 2024-01-06
15:50 | 2024-01-06
15:29 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24