Advertisement

أخبار عاجلة

أفيخاي أدرعي: استهدفنا القواعد التي أنشأتها حماس داخل المستشفيات وهما كمال عدوان والإندونيسي

Lebanon 24
06-01-2024 | 14:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استسلام 90 عنصرا من حماس تحصنوا داخل مستشفى كمال عدوان في جباليا (العربية)
lebanon 24
07/01/2024 06:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لوزارة الصحة في غزة: نتخوف من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أسامة حمدان القيادي في حماس: ما فعله الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان بغزة اليوم يشكل مجزرة جديدة (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نحمّل إدارة الرئيس بايدن المسؤولية مع الاحتلال المجرم عن جريمة مشفى كمال عدوان ونطالب بمحاسبة الاحتلال وقادته النازيين (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 06:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2024-01-06
16:46 | 2024-01-06
16:20 | 2024-01-06
16:10 | 2024-01-06
15:50 | 2024-01-06
15:29 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24