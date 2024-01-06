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الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي يقول إن الجيش قتل نحو 8000 عنصر من حماس خلال المعارك في منطقة شمال قطاع غزة وضبط 30 ألف وسيلة قتالية

Lebanon 24
06-01-2024 | 14:34
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