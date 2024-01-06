Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن معهد التصدير والتجارة الدولية: نتجه لتعطيل في سلاسل التوريد العالمية بسبب هجمات البحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
06-01-2024 | 16:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنظمة البحرية الدولية: 18 شركة عالمية قررت وقف رحلاتها في البحر الأحمر جراء الهجمات (العربية)
lebanon 24
07/01/2024 06:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تؤثر على الملاحة الدولية
lebanon 24
07/01/2024 06:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: ملتزمون بصدّ هجمات الحوثي لحماية التجارة الدولية ولا يمكن السماح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة محظورة (الحدث)
lebanon 24
07/01/2024 06:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني للتايمز: هجمات الحوثيين تهديد مباشر للتجارة الدولية والأمن البحري
lebanon 24
07/01/2024 06:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2024-01-06
16:46 | 2024-01-06
16:10 | 2024-01-06
15:50 | 2024-01-06
15:29 | 2024-01-06
15:15 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24