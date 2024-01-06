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بلا حدود: إجلاء موظفي مستشفى الأقصى جاء بعد أيام من قصف مدفعي وأوامر إخلاء إسرائيلية (الجزيرة)

Lebanon 24
06-01-2024 | 16:46
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