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إستشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيليّ طال مدخل جنين الجنوبي شمال الضفة الغربية

Lebanon 24
06-01-2024 | 23:04
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