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الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود من بينهم 2 بحالة خطرة بانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم جنين

Lebanon 24
06-01-2024 | 23:32
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