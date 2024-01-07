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الشرطة الإسرائيلية: مقتل مجندة من الوحدة الخاصة من حرس الحدود في الاشتباكات التي شهدتها جنين فجر اليوم

Lebanon 24
07-01-2024 | 01:33
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