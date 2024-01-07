Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن يزور مركزا للمساعدات الإنسانية تابعا للأمم المتحدة في عمان

Lebanon 24
07-01-2024 | 03:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: أدين بشدة حادثة إطلاق نار تعرضت له قافلة مساعدات في غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
07/01/2024 19:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: المستشفيات في غزة بالكاد تعمل و الأمراض المعدية تنتشر بسرعة في المناطق المكتظة
lebanon 24
07/01/2024 19:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لفايننشال تايمز: الأزمة الإنسانية في غزة هي الأسوأ على الإطلاق (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 19:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة السويد في الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا بدّ من وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون عراقيل (الجزيرة)
lebanon 24
07/01/2024 19:00:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:53 | 2024-01-07
11:51 | 2024-01-07
11:36 | 2024-01-07
11:35 | 2024-01-07
11:32 | 2024-01-07
11:31 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24