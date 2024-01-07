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"لبنان 24": قصف مدفعي على اطراف حانين وأطراف بلدة الجبين ومنطقة الرحراح عند اطراف شيحين ومجدل زون

Lebanon 24
07-01-2024 | 10:34
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