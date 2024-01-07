الوزير علي حمية لـ"لبنان 24": اجتماعات طارئة ومفتوحة مع كل المعنيين ادارياً وامنياً وتقنياً لاعادة الأمور الى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق

Lebanon 24