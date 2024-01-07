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القناة 12 الإسرائيلية: تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب

Lebanon 24
07-01-2024 | 11:53
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