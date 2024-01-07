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الخارجية الأميركية: جولة بلينكن تؤكد على ضرورة عدم نشوب صراع إقليمي (الشرق)
Lebanon 24
07-01-2024
|
12:24
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