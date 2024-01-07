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مصر ستطرح مبادرة لإنهاء الخلاف بين الفصائل الفلسطينية خلال زيارة عباس

Lebanon 24
07-01-2024 | 12:40
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