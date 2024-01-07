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إذاعة الجيش الاسرائيلي: أضرار لحقت بقاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو في ميرون نتيجة للهجوم الصاروخي الذي شن من لبنان

Lebanon 24
07-01-2024 | 13:07
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