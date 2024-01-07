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الصحة العالمية تقول إن موظفيها لم يتمكنوا من الوصول إلى شمال قطاع غزة منذ 12 يوما

Lebanon 24
07-01-2024 | 16:38
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