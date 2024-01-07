Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأشغال علي حمية: الأجهزة الأمنية تعمل على الوصول إلى مسبب الخرق الذي حصل كما نعمل على حصر الأضرار في المطار (الجديد)

Lebanon 24
07-01-2024 | 16:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حمية: لا أريد استباق الأمور وهذه تفاصيل أولية بانتظار صدور التقرير الرسمي عن الأجهزة الأمنية ليُبنى على الشيء مقتضاه
lebanon 24
08/01/2024 01:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: الأجهزة الأمنية حدّدت السبب الأساسي للخرق وهو خرق عبر exchange email وبالتالي تم الدخول الى شبكة مطار بيروت وأدّى الى ما أدّى اليه
lebanon 24
08/01/2024 01:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ل"الجديد": كل الأنظمة عادت الى العمل في مطار بيروت باستثناء نظام جرار الحقائب
lebanon 24
08/01/2024 01:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير علي حمية لـ"لبنان 24": اجتماعات طارئة ومفتوحة مع كل المعنيين ادارياً وامنياً وتقنياً لاعادة الأمور الى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق
lebanon 24
08/01/2024 01:20:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2024-01-07
17:56 | 2024-01-07
17:54 | 2024-01-07
17:54 | 2024-01-07
17:44 | 2024-01-07
17:39 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24