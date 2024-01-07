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وزير المالية الإسرائيلي: نحتاج إنشاء مستوطنة يهودية في غزة وإن لم نفعل فسوف نستيقظ بعد 10 سنوات على 7 تشرين الأول جديد

Lebanon 24
07-01-2024 | 17:07
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