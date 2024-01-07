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دوي انفجارات وإطلاق نار في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع

Lebanon 24
07-01-2024 | 17:34
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