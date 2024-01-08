Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا عسكريا لحزب الله في مروحين ومنصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في عيتا الشعب جنوبي لبنان

Lebanon 24
08-01-2024 | 00:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنية تحتية وموقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" في لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2024 11:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنى تحتية لحزب الله في لبنان كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع
lebanon 24
08/01/2024 11:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن سلسلة غارات مركزة على منطقة كفركلا جنوبي لبنان واستهدف بنى تحتية لحزب الله (الجزيرة)
lebanon 24
08/01/2024 11:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا الليلة بنى تحتية تابعة لحزب الله وخليتين حاولتا إطلاق صواريخ واستهداف جنودنا
lebanon 24
08/01/2024 11:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:07 | 2024-01-08
03:52 | 2024-01-08
03:51 | 2024-01-08
03:50 | 2024-01-08
03:50 | 2024-01-08
03:49 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24