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الأونروا: هناك 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة للأونروا تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة

Lebanon 24
08-01-2024 | 03:22
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