Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: الكيان الاسرائيلي تكبد خسائر استراتيجية لا يمكن ترميمها في غزة وهو غير قادر على إدارة الحرب

Lebanon 24
08-01-2024 | 03:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الحرب في المنطقة ستتسع في حال عدم إيقاف الجرائم الصهيونية في غزة
lebanon 24
08/01/2024 11:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: يجب القيام بخطوات عملية من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه الوحشي على غزة وإلزامه بوقف إطلاق النار
lebanon 24
08/01/2024 11:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الاسرائيلي لم يحقق أهدافه بالقضاء على حماس أو نزع سلاحها أو تحرير الأسرى
lebanon 24
08/01/2024 11:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيرانيّ: لا حاجة لتدخل إيران والمقاومة قادرة على إدارة الحرب
lebanon 24
08/01/2024 11:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:10 | 2024-01-08
04:07 | 2024-01-08
03:52 | 2024-01-08
03:51 | 2024-01-08
03:50 | 2024-01-08
03:50 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24