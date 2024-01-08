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"لبنان 24": معلومات عن سقوط شهيد في الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة الطبالة خراج خربة سلم

Lebanon 24
08-01-2024 | 04:10
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