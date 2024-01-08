البابا فرنسيس يُندّد بهجوم حماس في 7 تشرين الأول بـ"اعتباره عملاً فظيعاً من الإرهاب والتطرف" ويُجدّد الدعوة إلى "الإفراج فوراً" عن الرهائن

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