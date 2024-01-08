الجيش الأوكراني يعلن أنه أسقط 18 صاروخًا روسيًّا من طراز "كروز" و8 طائرات بدون طيار من طراز "شاهد" أطلقتها القوات الروسية نحو مناطق في أوكرانيا ليلة أمس (سكاي نيوز)

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